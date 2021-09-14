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粵港認可核酸測試機構 增至超過七百間

2021-09-14 列印
　　政府昨公佈，粵港兩地政府共同認可在廣東省內的新冠病毒核酸檢測機構數目，將由明日起，由五十四間增加至超過七百間。擴展後的檢測機構名單適用於現時的「回港易」計劃，及將於明日推出的「來港易」計劃。發言人表示，市民可通過「國務院客戶端」小程序中的「核酸檢測機構查詢」功能，或於官方網站上找到有關醫療檢測機構。相關醫療檢測機構會將接受檢測人士的核酸檢測陰性結果證明，上載至「粵康碼」系統。



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