說到團圓，不得不提到北歐人的家庭觀念。每逢有家人生日，會邀請父母、兄弟姐妹一起慶祝；到了聖誕節，更是像我們的農曆新年，是走親訪友聯絡感情的假期。
還有一週便中秋節，NEW NORDIC想代大家向父母表達孝道。請寫郵件給[email protected]用兩句話描述一下你爸爸（或媽媽）的年紀，你想選哪款NEW NORDIC的產品，這產品為甚麼適合他們。NEW NORDIC會給其中五位讀者的父母免費寄去產品。
NEW NORDIC生髮片是品牌的明星產品，在全球四十多個國家有售，生髮片內含草本營養蘋果、問荊、小米、結合生物素、鋅等營養，有效促進頭髮生長。曾在法國試驗證明，近七成志願者表示生髮片可以使掉髮減少並且頭髮變粗。
護肝片內的奶薊草是80%標準萃取的，奶薊素含量很高，對護肝有極好的效果，而膽鹼成分能有效代謝脂肪，所以護肝片是護肝減脂雙重功效的北歐產品。
要調節好睡眠，當選NEW NORDIC助眠片。全沒任何藥物成分，也不含褪黑素。蜜蜂香蜂草、洋甘菊、B族維生素、鎂等都是極安全可靠的穩定神經系統元素，睡前一小時吃兩片，能增長深度睡眠的時間。
全球銷售了二十年的NEW NORDIC藍莓片，亦是歐洲第一家用草本萃取葉黃素的產品。成分中的北歐藍莓富含花青素，對維護眼睛視力有顯著效果。
想讓細紋淡化和消失的可以選膠原蛋白片。法國驗證，14天可以讓細紋減少。
NEW NORDIC中秋優惠由17號開始起持續兩週，萬寧（僅售生髮片）、屈臣氏，以及NEW NORDIC官網都有買二送一。
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