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「跨境理財通」踏入最後準備

2021-09-14 列印
　　　　粵港澳大灣區「跨境理財通」早前公佈實施細則，財經事務及庫務局局長許正宇昨日表示，本地銀行業界的反應積極，目前正作最後準備。他形容，今次一千五百億人民幣的市場額度，是配合內地現時大批中產的龐大理財需求，認為香港可利用國際聯繫提供服務，促進大灣區金融市場發展。至於日後會否進一步擴大，則需視乎情況而定。

　　同時，香港證券業協會於今年七至八月進行問卷調查，訪問一百六十二位會員，其中百分之六十二的受訪者認為，如可納入跨境理財通業務，對公司業務發展有幫助。



　　香港證券業協會主席李惟宏表示，希望未來更多金融機構能夠參與其中，包括證券商，該會將繼續向監管部門反映情況。

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