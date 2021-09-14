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美股中段升219點

2021-09-14 列印
　　美國股市本周首個交易日中段向好，杜指報三四八二七點，升二百一九點；納指則報一五○六二點，跌五十三點。滙控美國預託證券價格見四十一點○三港元，升零點三三港元；騰訊則見四百七十七點二六港元，跌零點七四港元。紐約期金報每盎司一千七百九十六點九美元，升四點八美元；紐約期油則報每桶七十點三八美元，升零點六六美元。

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