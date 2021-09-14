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何俊仁退出支聯會等三組織

2021-09-14 列印
何俊仁退出支聯會等三組織
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　　民主黨前主席何俊仁昨發表聲明，宣佈從即日開始，辭任華人民主書院、維權律師關注組及支聯會所有職務，並退出有關組織。

　　何俊仁涉及前年三宗非法集結案，他在三宗案件的總刑期為十八個月，目前正在服刑。何俊仁亦涉及與支聯會相關的《香港國安法》案件，被控違反煽動他人顛覆國家政權罪。



　　另外，保安局局長鄧炳強接受傳媒專訪，指未來會著手推動《基本法》二十三條立法，期望在下個立法會期內完成，並會諮詢公眾。對於近日多個組織停運及解散，他認為違法後解散，不代表不曾違法，但解散後能減低罪孽。

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