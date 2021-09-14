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海悅花園升降機故障 住戶行樓梯不適送院

2021-09-14 列印
　　青衣海悅花園昨日凌晨壞升降機，有住戶歸家要行逾百級樓梯，其間中年男子疑身體不適，救援人員到場將他送往醫院治理。

　　據悉，青衣海悅花園第三座昨凌晨大廈兩部升降機疑因故障暫停使用。約凌晨一時半，有一名中年男住戶外出後準備返回高層住所，需由大堂行樓梯上樓。當時天氣悶熱，他行經第十八層樓梯突感不適，有人報案求助，警方及救護員接報到場，事主當時清醒，由救護車送院治理。



　　近日天氣翳熱不適，青衣於前日及昨日分別錄得近三十三及三十五度的高溫。由於受颱風「燦都」的下沉氣流影響，本港的空氣污染維持在較高水平，環保署日前建議，長者及患心臟病或呼吸系統疾病等市民，應盡量減少體力消耗。

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