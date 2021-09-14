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九龍城貨車翻側橫亙路中 釀交通擠塞

2021-09-14 列印
■涉事貨車橫亙路中。
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　　九龍城昨有客貨車翻側意外，橫亙路中，意外幸無人受傷，惟部份行車線一度封閉，造成交通擠塞。

　　昨中午十二時許，一輛客貨車沿太子道東往觀塘方向行駛，其間行經富豪東方酒店對開位置時，懷疑行車路窄又彎，失控撞向水馬，並衝入對面行車線。車輛其後翻側，橫亙於往旺角方向的兩條行車線。意外牽涉一輛私家車及一架保母車，保母車車頭泵把位置有輕微凹陷。警方及消防接報到場，二十二歲蕭姓客貨車司機及另外涉事兩司機均無受傷。惟客貨車橫亙於行車線，後方車輛無法駛過，太子道東往旺角方部份行車線一度封閉，導致現場交通擠塞。



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