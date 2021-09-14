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唐樓棚架突傾側 男工半天吊

2021-09-14 列印
　　有搭棚工人昨在深水埗福華街一唐樓外拆卸棚架，期間棚架下方「狗臂架」疑不勝負荷，令棚架傾側，男工人被困外牆半天吊，消防員到場將他救離險境。

　　一名三十四歲男工人昨午四時許，於深水埗福華街裕豐樓七樓外牆進行清拆棚架工程，期間懷疑支撐棚架的「狗臂架」負荷過重，螺絲突然鬆脫，導致棚架向一邊傾側，站在上面工作的工人隨即連棚架墮下，並一度半天吊，工友見狀馬上報警求助。有目擊人士指當時男工人二腳朝天，頭部向下，疑受驚不斷掙扎。



　　警方及消防接報到場，消防員游繩而下，將事主安全救落三樓平台。男工事發幸綁有安全帶，未有釀成嚴重事故。

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