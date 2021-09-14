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啟德體育園大型桁架抵港

2021-09-14 列印
啟德體育園大型桁架抵港
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　　正在保育的北角皇都戲院，天台上俗稱「飛拱」的桁架極具特色，類似的桁架將在未來的啟德體育園主場館上蓋出現，規模更大型。這些巨大桁架，昨天經海路運抵香港（見圖），標誌體育園主場館的工程邁進一個新階段，料二○二三年下半年落成後，可容納五萬名觀眾。

　　啟德體育園主場館上蓋由四組大型主鋼桁架支撐，跨度介乎一百五十至一百八十米，在香港的建築項目中屬極大型工程。為了方便運輸，四組大型主鋼桁架要分為二至五段構件，其中第一段大型預製構件昨早由廣東中山經海路運抵香港，稍後在體育園工地上組裝。



　　主鋼桁架由大型鋼圓筒組成，鋼圓筒最大直徑達一點六米，預製過程中採用了建築信息模擬及裝配式設計等先進技術，連同電腦數值控制焊接機燒焊，以提高品質和加快生產速度。此外，項目團隊利用建築信息模擬令設計視像化，方便優化設計和建造程序。
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