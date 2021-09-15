﻿疫情退 消費券刺激 月餅銷情佳 勁升一倍

疫情持續放緩，加上電子消費券帶旺消費，月餅銷量經過兩年不振之後，今年終於反彈。有逾百年歷史的老餅家指出，今年生意較往年同期增加三成，即使原材料等成本上升三成，也沒有轉嫁到顧客身上；亦有新派品牌表示，月餅銷情較去年增加一倍，相信市民使用電子消費券，預購月餅賀佳節。有一百零一年歷史的恆香老餅家，其行政總裁王偉樑接受本報訪問時表示，恆香今年的中秋月餅生意，較去年及前年增三成，加上去年重整網店，網上銷售額較去年同期增長五倍。他認為，今年月餅銷情佳，是港人沒法外遊，留港願意消費所致。而政府早前派發消費券，亦帶旺消費市場氣氛。他表示，一九年和二○年生意都一般，原因是缺少了旅客的消費力，又指去年門市生意大減，尖沙咀分店生意跌七成，幸好恆香去年重整網店，推出活動和優惠，才拉平去年整體生意。王偉樑表示，恆香的白蓮蓉月餅最受顧客歡迎，又指各類成本都增加，原材料如鹹蛋黃、蓮子等至少升一成，加上物流成本昂貴，但想做好品牌，沒有轉嫁至顧客身上。他認為，今年中秋氣氛較往年濃厚，恆香有辦中秋綵燈會，展出傳統燈籠，不少地方亦舉活動，與公眾一同慶中秋。成本增加 未轉嫁消費者新興品牌皇玥餅藝表示，月餅銷售量比上年同時期增長百分之一百，其中大受歡迎的流心奶黃月餅，以雙黃白蓮蓉月餅，銷量更增百分之百分之一百二十及八十五，今年更開至第二十六間分店。皇玥認為，銷情比往年好的原因，除了因顧客對品牌有一定認知及支持，亦因為消費券推出後，顧客願意花費購買高品質餅食。皇玥表示，推出的消費券優惠大受歡迎，顧客反應非常熱烈，指優惠每日設限額，每日都會滿額。不過，皇玥指，因疫情關係，食材及運輸成本都增約三成，但月餅售價僅輕微增加百分之三至五。