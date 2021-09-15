吊臂車「劏開」橋底天花 碎片幾釀傷亡 監管吊臂車高度擬用電子鎖

中環昨天發生吊臂車掃毀橋底事件。一輛吊臂車行經國際金融中心的天橋底時，懷疑吊臂未有收好，恍如橫掃千軍，吊臂如利刃劏開橋底天花，碎片擊中等客的士，幸好無人受傷。有消息指，政府有見吊臂車撞橋或會釀成嚴重人命事故，擬修例監管，方向是要設立電子監控設備，吊臂降至最低，車才可以啟動，否則鎖車。昨日下午約一時半，一輛吊臂車沿中環民祥街行駛，途經港鐵香港站，駛至國際金融中心行人天橋下，吊臂懷疑未有收好，伸出部份超標撞向橋底假天花，天花組件散落一地，照明燈亦受損。據悉，當時有的士停泊於橋底等客，天花組件突急下墮，不慎打中的士車身，有的士右尾及右前門刮花，事件幸無人受傷。警方接報到場，正調查意外起因。受事故影響，現場交通一度受阻。本港吊臂車意外屢見不鮮，其中不少與未有收好吊臂行車有關。前年一月，大嶼山東涌就有司機駕駛吊臂工程車行駛，其後工程車撞橋翻側，壓向行人路鐵欄，司機一度被困車內。本報得悉，政府認為吊臂監管可以改善，以免一旦出現吊臂打中行人天橋意外而造成市民墮下的傷亡事故。當局會諮詢相關人士，並擬修改相關交通附例，要求吊臂車加設電子監控設施，當吊臂降低至安全水平，車輛才可以啟動，否則會鎖車，以提醒司機必須注意吊臂的位置。消息人士稱，有關修例最快在下一個立法年度提交議員審議。香港機械工程師盧覺強回應本報查詢時指，相信吊臂車撞橋事件，多數涉及司機疏忽，未有將吊臂降至最低點便行車。盧覺強指出，吊臂車撞橋除造成石屎剝落外，有機會釀成交通意外，包括車輛撞橋的衝擊力或令車內司機受傷。他又指，相信要靠司機自律將吊臂降至最低點，以及吊臂車負責公司提醒、訓練，方可減少意外發生，他亦建議，可改良吊臂車設計，並於車身設置感應器，當吊臂降至最低位置，觸及後才可解鎖開車。