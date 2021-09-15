  • 2021年9月15日 星期三
  • 32º
  • 63%
熱門： 墮樓石牆花鄧炳強姜濤港姐

日報新聞 > 港聞

「康體通」自助訂場須掃描身份證

2021-09-15 列印
　　東京奧運會掀起運動熱潮，市民想預訂政府場地卻不容易，往往被炒場黨霸位。康文署昨天宣佈，由本月二十八日中午起收緊轄下康樂場地「康體通」自助服務站登入安排，所有租用人士必須掃描本人的香港身份證正本，才能登入系統，然後預訂場地，以打擊租用康體設施懷疑作「炒場」的情況。

　　所有租用人包括「康體通」用戶及非「康體通」用戶，於本月二十八日中午起使用「康體通」自助服務站時，必須透過設置於自助服務站上的掃描器，掃描本人的香港身份證正本以登入系統，才可以預訂場地。



　　收緊措施實施後，沒有香港身份證者可如常帶同其他認可的身份證明文件，親身到櫃枱訂場處，或於登記成為「康體通」用戶後，透過網上預訂系統進行預訂。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd