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美股中段跌183點

2021-09-15 列印
　　美國八月份消費物價數據低於預期，顯示聯儲局短期內加息壓力不大，但美股早段仍然受壓。杜指中段報三四六八六點，跌一百八十三點；納指則報一五一三五點，升三十點。滙控美國預託證券價格見四十點一八港元，跌零點零二港元；騰訊則見四百六十六點九九港元，跌五點八一港元。



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