  • 2021年9月15日 星期三
  • 32º
  • 63%
熱門： 墮樓石牆花鄧炳強姜濤港姐

日報新聞 > 港聞

寫錯中國名稱 特首辦致歉

2021-09-15 列印
■政府將「中華人民共和國」寫成「中國人民共和國」。
Previous Next

　　政府連中國官方名稱也寫錯，擺了一個大烏龍。特首林鄭月娥昨早出席行政會議前，在政府總部會見一眾傳媒，談及今屆全國運動會事宜，其身後的大屏幕卻顯示出　「中國人民共和國 第十四屆運動會」，而非正確的「中華人民共和國」，英文則正確。事件惹起不少網民議論。

　　特首辦接受傳媒查詢時表示，對出現這個錯誤，深表歉意，並會採取措施，以防止同類情況再發生。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd