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交銀保險CEO西貢行山失蹤

2021-09-15 列印
■消防上山搜索。
交銀保險CEO西貢行山失蹤
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　　一名男子周日（十二日）疑在西貢行山後失蹤，至今仍未尋回。據了解，該名男子為中國交銀保險有限公司執行董事及行政總裁壽福鋼。

　　據悉，五十九歲壽福鋼周日晚相約女親友見面，惟未有出現。女親友向事主公司了解，得悉他未有上班及回到寓所，因而報案。警方調查後知悉事主周日身穿行山服離開寓所，疑前往西貢行山。警方與消防前日起通宵搜索，直到昨日中午，消防攀山拯救隊、民安隊等繼續搜查，在西貢石屋山、北潭涌郊野公園及海下一帶搜索。



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