「跨境理財通」開閘在即 滙豐布局國際化、線上化、全面金融服務

隨着近年社會發展及多項政策推出，香港與其他大灣區城市的往來聯繫越趨緊密，個人及企業對於大灣區內銀行服務的需求更見殷切。滙豐憑着國際化的背景及網絡，以及擁有全面的金融服務等，成功在眾多銀行中突圍而出，獲得公眾及評審的肯定，榮獲「頭條No.1灣區銀行服務大獎」國際化多元服務對不少個人客戶而言，選用銀行服務的首要考慮是方便及合適。大灣區幅員廣闊，銀行能提供的服務種類及覆蓋網絡就更見重要。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹（Brian Hui）表示，「滙豐建基香港，深明香港客戶的需要，亦是最早在廣東設立分支機構的外資銀行之一，更是廣東唯一一家在21個地級城市開展業務的外資銀行。作為大灣區最大的國際銀行, 滙豐的優勢在於有國際化的業務、線上化的服務以及全面的金融服務, 滿足大灣區客戶的要求。滙豐在全球64個國家和地區設有辦公室，網點遍布全球，為客戶提供全球化的轉賬、消費、投資理財等一站式金融服務。依托國際化優勢，滙豐在全球範圍內精選金融產品和解決方案，協助大灣區內的個人客戶把握理財機遇。線上化服務方面，滙豐香港於2021年上半年在個人銀行和財富管理業務上推出了逾20項線上化服務舉措。他舉例說：「我們的個人化財富管理體驗『滙財智富服務』，能夠根據客戶持倉，進行投資組合分析及模擬投資情境分析，幫助客戶進行投資決策。」在全面的金融服務方面，Brian表示：「近年來，滙豐不斷完善區內的業務布局，除了設立滙豐前海證券，加速拓展在珠三角地區的保險和財富管理及個人銀行服務能力，也為支援大灣區即將啟動的『跨境理財通』等互聯互通機制做好準備。」「跨境理財通」中港同步啟動 滙豐全面布局9月10日， 特區政府舉行「跨境理財通」啟動儀式。Brian表示，十分期待「跨境理財通」有關細則的發布。該計劃是推動大灣區金融行業發展的重要舉措之一，同時可支持個人投資者擴大投資範圍、分散投資組合。他補充，大灣區是滙豐的戰略重點之一。作為領先的國際銀行，滙豐在人手、設施、系統、產品及服務等各方面已準備就緒，將積極爭取成為首批提供「跨境理財通」服務的銀行, 為區內客戶提供市場領先的財富管理方案和無縫跨境服務體驗。作為中國最富裕的城市群，大灣區有望成為全球最大的金融市場之一。德勤與澳洲會計師公會2020年底聯合發布的《蓄勢待發：粵港澳大灣區跨境理財通》報告指出，粵港澳擁有可投資資產超過人民幣600萬元的富裕家庭超過45萬戶。估計這些家庭的可投資資產總值至少達到人民幣2.7萬億元，令大灣區成為全球最富裕的都會圈。Brian透露，目前大灣區內，滙豐有超過5,000名零售銀行員工支援跨境理財通業務，覆蓋財富管理、個人銀行及科技的專責團隊，並在粵港兩地積極設計具吸引力的相關跨境解決方案。今年內，香港財富管理及個人銀行還將增聘300至400名理財專員，其中他們的服務對象之一，就是跨境理財通的客戶。