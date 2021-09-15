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記協主席反駁滲透校園 「學生會員僅少數」

2021-09-15 列印
記協主席反駁滲透校園 「學生會員僅少數」
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　　保安局局長鄧炳強接受《大公報》專訪時，質疑記協的代表性及專業性，拉攏學生記者入會，有違專業道德。記協主席陳朗昇強調學生會員只佔少數。

　　鄧炳強批評記協滲透校園、拉攏「學生記者」入會，倡議人人是記者「有違專業道德」，質疑記協的代表性；更質疑十三歲學生都是記者，沒受過訓練，與社會認為記者應受專業訓練的期望不同。他又重申，會着手推動《基本法》二十三條立法。



　　記協主席陳朗昇（見圖）昨天在電台節目反駁，是抹黑記協，指審批會員過程嚴謹，「學生會員」只佔少數，門檻亦很高。「人人皆可以是記者」是捍衞港人依《基本法》獲保障的新聞自由。

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