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修訂《電影檢查條例》 商經局：只針對國安事宜

2021-09-15 列印
　　立法會《電影檢查條例》修訂草案委員會昨天首次開會，有議員關注港產片《無間道》情節當中有警員被殺害，會否造成仇警觀感。

  當局指業界創作空間仍然非常廣闊，修訂草案是針對國家安全事宜，相信一般電影描述事情不會受影響。



　　商經局副秘書長黃宗殷指，《香港國安法》實施後，部份電影聲稱是紀錄片或以真實事件為基礎，刻劃危害國安活動，例如描繪擾亂公共秩序行為，當中內容情節和鋪排會造成認同、宣揚、美化或煽動有關行為，減少觀眾國家安全意識，鼓勵支持或模仿類似犯罪行為，構成國家安全風險，故需要完善電影檢查規管制度。

  他稱當局六月已修訂電影檢查員指引，當中清晰列明國家安全元素，至今仍有很多電影順利上映，相信可令業界安心。

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