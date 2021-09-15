一名前入境處女文書助理，前年九月起多次登入入境處電腦系統，在未獲授權下取得二百一十五名公職人員的個人資料，並發佈在通訊程式Telegram的「起底」群組。被告昨天承認藉公職作出不當行為罪。法官陳廣池形容被告行為如「網絡阿爾蓋達」，直指判監是唯一選擇；案件押後到本月二十七日判刑，被告須繼續還柙。案情指，被告孔穎琛於前年九月至去年八月，在未授權下檢索並存取二百一十五名公職人員的個人資料，陳官認為控罪反映不了案情的嚴重性，控罪僅針對被告，質疑控方為何不控以串謀刑事恐嚇及妨礙司法公正罪。陳官形容被告行為如「網絡上的恐怖主義」及「網絡阿爾蓋達」，被告亦分別背叛一般基本道德、中學的培育、公務員的使命及入境處的信賴。陳官續稱案件需要有阻嚇性的判刑。