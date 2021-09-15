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飛上海客機接炸彈恐嚇 港航急折返港機場

2021-09-15 列印
　　本港四日內發生第二宗涉及客機的炸彈嚇詐事件。香港航空昨日一班編號HX246的飛上海的航機，飛行途中接獲炸彈恐嚇，需要緊急折返香港機場。

　　機管局昨午約二時接報，有人報稱香港航空由香港前往上海浦東航班HX246上有炸彈，當局隨即通知警方及航空公司；航班折返香港並已於下午四時三十三分安全降落；機場運作不受影響。



　　本月十一日，一架由香港飛往北京的國泰航空客機，有人聲稱在洗手間放置炸彈，國泰指事件並無影響航班安全。當涉事航班在北京降落後，國泰啟動緊急滑梯撤離乘客及機組人員，有少數乘客輕微擦傷，毋須送院；經檢查後未發現有可疑物品。

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