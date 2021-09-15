全新「舞銀幕」系列 各國演出躍進大銀幕

「舞銀幕」系列由來自加拿大的奇德彼霍現代舞團以電影版本呈現的《千里查大人》揭開序幕，今個週末帶來精彩的舞蹈劇場，讓觀眾恍如置身現場。千里查大人：當代劇場x舞蹈 欽差大臣為原型《千里查大人》由編舞家姫莉絲桃．派特及作家喬納森．楊格共同創作。他們以尼古拉．果戈里的喜劇《欽差大臣》為藍本，改編成一個真正混合當代劇場和舞蹈的作品，並榮獲2020年英國國家舞蹈大獎最佳編舞（現代舞）。《千里查大人》裏，八位出色的舞蹈員藉融入由加拿大最優秀演員所灌錄的對白，探索語言和身體之間潛在的衝突、喜劇感及其腐敗，盡顯豐富解讀。《千里查大人》是國際大熱舞台作品《震撼》的兩位創作人再度攜手的作品。《震撼》曾榮獲2017年勞倫斯．奧利弗獎最佳舞蹈新作品，導演謝夫．杜鐸更為英國廣播公司攝製成電影，榮獲金玫瑰獎（藝術）及2018年金布拉格獎。日期：9月17日（星期五）8pm9月18日（星期六）4pm地點：葵青劇院演藝廳2020：日本殿堂級多媒體組合 ─蠢蛋一族最新作品蠢蛋一族（Dumb Type）18年來的首齣新作，今次特別製作的電影版本備受各界好評，作品經過藝團反覆觀察、探索現代社會日常面對的各種現象後創作，期望帶領觀眾對世界作出更深邃的思考。蠢蛋一族成立於1984年，成員來自視覺藝術、舞蹈、視像、電腦程式及音樂等界別。藝團一直保持開放的創作風格 ─ 沒有固定的導演，每部新作品的成員都不同，以持續探索各種藝術合作的新可能性。藝團的作品精神就是回應現今社會政治的冷漠和全球性的科技現實。日期：9月18日（星期六）8pm9月19日（星期日）4pm地點：葵青劇院演藝廳探戈傳奇：撼動感官的探戈盛宴《探戈傳奇》是一場精彩壯觀、令人難以忘懷的節目，演出布宜諾斯艾利斯多段著名的探戈舞，來自街頭、豪華大廳，適合不同喜好的觀眾。表演者來自阿根廷頂尖的探戈舞蹈團，有才華洋溢的年輕高手、經驗豐富的探戈舞星，每位都技藝超卓。當一對對拍檔熱情起舞時，歌手與樂隊即場配合，帶領觀眾體驗探戈的熾熱音樂和舞蹈。日期：10月9日（星期六）8pm10月10日（星期日）4pm地點：牛池灣文娛中心劇院票價：$60每次購買「舞銀幕」系列不同節目的正價門票，可享有2場8折；3場7折的優惠。查詢：2268 7323∣www.lcsd.gov.hk/cp