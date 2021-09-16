﻿iPhone 13有新色無驚喜﻿﻿ 手機達人料可短炒水位少﻿

蘋果公司推出iPhone 13系列，首次有1TB特大儲存容量，亦用上天峰藍和粉紅兩種特別顏色。但手機達人指，iPhone 13系列並無驚喜，料新顏色會較有客源，初期炒賣或有一至五百元「水位」，但只屬短炒搵些少快錢，炒風不會長。蘋果前天凌晨舉行秋季新產品發佈會，發佈Apple Watch 7、iPad mini 6等新型號，還有不少果迷期待的iPhone 13系列——細機iPhone 13和iPhone 13 mini，以及大機iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四個機種，均用上最新A15仿生晶片，同時機面將「劉海」縮少兩成。細機有藍色、午夜暗色、星光色、紅色及新的粉紅色五種，相信會吸引女士，儲存容量則捨棄了舊有的64GB，只設128GB、256GB及512GB，售價由六千七百九十九元起；大機則推出銀色、石墨色、金色及新的天峰藍色。儲存容量有四個選擇，除了上述三個選項，更有特大容量1TB，售價由八千四百九十九元起，最貴賣一萬三千五百九十九元。攝影能力提升 支援微距整個iPhone 13系列在攝影、熒幕、容量等都有提升，以攝影功能最搶眼，iPhone 13 Pro和Pro Max有全新的f/1.5光圈廣角相機，帶來微距拍攝，可拍攝微距影片，而全新的「電影級」模式，鏡頭拍攝時更會自動切換景深，自動變換焦點。iPhone 13將在周五晚上八時起接受預訂，下周五起發售。對於iPhone 13系列，G-World Mobile負責人Lo哥認為沒有驚喜，指是升級版的iPhone 12，但新顏色通常較吸引，加上官方初期會控制數量，預計初期會現炒風，約有一百至五百元的「水位」，但如供應無問題，炒風不會太長。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，iPhone 13的升級有限，料用家換機機會不大，但他指，因應全球晶片供應緊張，台積電需生產蘋果及高通的晶片，生產或會面對樽頸位。同時，蘋果在內地有官司糾紛，涉專利問題，日前已敗訴，並賠償人民幣一百億元，現又被申請禁制令，若禁制令落實，料蘋果的內地需求會轉移至香港入貨，屆時勢必湧現炒風。