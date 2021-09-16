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中秋金多寶 頭獎8000萬

2021-09-16 列印
　　九月二十一日中秋節攪珠的六合彩，設六千萬元金多寶，頭獎基金高達八千萬元。為了預留更多時間讓市民購買當天的六彩票，九月十八日攪珠將不會舉行。

　　中秋金多寶至今共舉行三十五次，根據六合彩官方數據，七號被攪出的次數最多，共出現十次；之後是出現九次的十五號、出現八次的十二號、二十八號、四十號及四十三號。出現率最高的疊字號碼，包括出現六次的十一號及二十二號、出現五次的三十三號、出現兩次的四十四號。



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