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匯立銀行夥九巴 請港人免費搭三路線

2021-09-16 列印
匯立銀行夥九巴 請港人免費搭三路線
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　　虛擬銀行「匯立銀行」（WeLab Bank）與九巴跨界合作，推出三重禮遇，當中包括連續三個周日請全港市民免費搭九巴共三條主要路線，為乘客節省交通費用。

　　由本周日起，市民連續三個周日都可全日無限次免費乘搭指定巴士線，在本月十九日可免費乘搭往返中秀茂坪及尖沙咀碼頭的1A路線，在二十六日則可免費乘搭往返九龍灣啟業及寶馬山的108路線，最後在十月三日可免費乘搭往返鑽石山站及黃石碼頭的96R路線。



　　同時，由即日起至十二月底，客戶凡使用WeLab Debit Card於九巴的電子支付系統繳付車資，每程可減二元，優惠以回贈方式提供，每月上限為一百二十元。

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