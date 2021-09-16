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美股中段升101點

2021-09-16 列印
　　雖然疫情繼續肆虐，但美股昨天回穩，杜指中段報三四六七九點，升一百零一點；納指則報一五○三一點，跌六點。滙控美國預託證券價格見四十點一九港元，跌零點零九港元；騰訊則見四百四十五點三七港元，跌八點零三港元。



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