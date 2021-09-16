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貨船船長申無疫通行證 涉虛假資料被捕

2021-09-16 列印
　　一艘貨船上月由印尼抵港，及後證實船上有十五人確診新冠肺炎，包括船長，當中疑有人向衞生署提供虛假資料，警方昨以「詐騙」罪拘捕該名泰籍船長。

　　案情指，由印尼抵港貨船「Thor Monadic」於上月二十四日入境時，疑在申請自由無疫通行證時提供虛假資料。經檢驗船上二十三名船員，其中十五人確診，當中有船員早於進入本港水域前已出現咳嗽等病徵，確診船員送往醫院進行隔離治療。



　　另外，本港昨天新增一宗新冠肺炎輸入個案，患者是一名四十五歲女子，上星期三由英國抵港，帶有L452R變異病毒株；曾於五月在香港接種兩劑科興疫苗。衞生防護中心指近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，參與非必要的外遊。

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