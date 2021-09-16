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《蘋果》涉違國安法廠房遭凍結

2021-09-16 列印
　　保安局局長鄧炳強昨天指出，昨早根據《香港國安法》第四十三條實施細則的第三款，向蘋果印刷公司發出凍結令，將公司在將軍澳的廠房凍結，因為廠房屬於與違反國家安全罪行相關的財產。

　　他表示，涉案公司已被控以危害國家安全，勾結外國勢力，當局已將相關證據給予被告人，相信日後法庭審訊時社會將知悉相關理據。



　　另外，科技園公司早前指《蘋果日報》印刷有限公司的運作涉及多項違規行為，已發出「違反契約條款通知」。科技園昨天入稟高等法院，要求法庭宣佈蘋果日報印刷違反租約，下令它清空位於將軍澳工業邨的物業及歸還給科技園，同時禁制它轉讓或分配涉案物業予第三方。

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