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黎智英要求行使公司投票權明判決

2021-09-16 列印
黎智英要求行使公司投票權明判決
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　　保安局今年五月根據《港區國安法》第四十三條《實施細則》附表三，發出書面通知，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒百分之七十一股份，以及其擁有的三間公司之一千八百萬元財產。黎智英早前入稟高等法院，要求法庭允許他行使壹傳媒股票的投票權，案件昨日開庭聆訊，保安局一方指，黎智英有可能指使他人操控公司；黎一方則指不能以壹傳媒股票的投票權，去指使壹傳媒董事作出非法行為。

　　陳健強法官聽畢雙方陳詞後指，需時考慮，預料將於本周五頒佈書面判詞。



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