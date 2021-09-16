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六四集會案12被告 囚四至十個月

2021-09-16 列印
　　支聯會去年舉辦六四集會後，二十六名民主派人士分別遭票控舉行、明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪，支聯會副主席何俊仁等十二人上周承認全數控罪，法官胡雅文昨早將於區域法院判刑，其中何俊仁、陳皓桓、尹兆堅被判囚十個月，郭永健、趙恩來被判囚八個月，何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森被判囚六個月，張文光及麥海華被判囚八個月，緩刑十八個月，而梁國華被判囚四個月，緩刑十二個月。至於何俊仁、陳皓桓、何秀蘭、梁國雄及楊森在本案的刑期，與他們在前年反修例案件的刑期同期執行。

　　另外，支聯會個別成員早前被警方上門拘捕，其中被控違反「煽動他人顛覆國家政權罪」及「沒有遵從通知規定提供資料」的支聯會副主席鄒幸彤，昨天保釋申請再度被拒。



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