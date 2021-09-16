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港體育紀行展開幕 展示運動員驕人成績

2021-09-16 列印
港體育紀行展開幕 展示運動員驕人成績
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　　由團結香港基金及香港地方志中心主辦，以及信和集團贊助的「志氣凌雲—香港體育紀行展」展覽，昨日起至十月三日在奧海城舉行，邀得「七金劍后」輪椅劍擊運動員余翠怡任開幕嘉賓，透過珍貴圖片，展示本地運動員從上世紀三十年代至今，曾在國際體育賽事贏得的驕人成績。

　　余翠怡指今年是香港首次有殘奧直播，是難得的機會讓香港市民深入了解殘奧比賽項目，期待香港市民在三年後的巴黎奧運，繼續支持香港運動員。港協暨奧委會副會長霍啟剛指香港運動的發展及成功，除運動員本身的努力外，亦與國家的支持有莫大關係，今次圖片展有助香港凝聚人心。



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