第一線DYXnet體現社商合作 向長者捐贈千個社企月餅

疫情期間，許多企業都發揮守望相助的無私精神，正如互聯科技旗下成員的第一線DYXnet為貫徹企業社會責任，今年透過支持社會企業愛烘焙iBakery，購買並捐贈1000個健康月餅予香港東華三院服務的長者，希望以行動表達與愛同行，為有需要人士作出互相支持的承諾，並為社區長者送上團圓共融的心意。去年疫情爆發初期，第一線明白社會對防疫物資需求甚殷，於是四出搜購口罩及消毒用品並捐贈予香港東華三院賽馬會復康中心，以支援社區有需要人士做好預防免受感染，今年該公司再度透過多元化活動為社區長者送暖，希望讓長者感受到社區關愛並未被疫下的社交距離而拉遠。九月初在東華三院余墨綠綜合服務中心舉行的愛心捐贈月餅儀式，出席嘉賓包括第一線、東華三院及受惠長者代表。今次捐贈的「蛋黃白蓮蓉」月餅是第一線向東華三院旗下的社會企業iBakery訂製，特色是絕無添加色素及防腐劑，100%由其訓練及聘用的殘障人士手工製作，希望為活動創造雙重價值。第一線希望透過活動支持社會企業以及藉著健康月餅為長者譜寫溫馨祝福的樂章，讓他們感受歡樂及分享充滿有意義的中秋節。今次受惠單位包括包括東華三院轄下黃祖棠長者地區中心﹑改善家居及社區照顧服務 (深水埗) / (油尖旺)，以及陳馮曼玲長者日間護理中心。第一線行政總裁曾家寶表示：「今次月餅捐贈是第一線自今年4月成為NEOLINK互聯科技成員後的首個慈善活動，是一個極具意義的開始！活動展現我們的共同目標 - 成為負責任的領導企業，並為改善社會付出努力和貢獻。除了捐贈項目外，我們更向iBakery訂購過百盒月餅作為企業客戶的節日禮物，希望藉此向商界伙伴推廣這種共融理念，以及為有需要的人士提供更多支援。」第一線DYXnet大中華區領先的中立電訊網絡服務供應商Zoom香港及台灣官方經銷商網站：www.dyxnet.com