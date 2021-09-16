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改組政府架構 唐英年倡設「規劃地政房屋局」

2021-09-16 列印
改組政府架構 唐英年倡設「規劃地政房屋局」
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　　特首林鄭月娥提出要改組政府架構，全國政協常委唐英年表示同意，指應成立文化旅遊局。身兼西九文化區管理局主席的他指出，國家「十四五規劃」提出支持本港發展成中外文化交流中心，西九文化區未來三年多個場館陸續啟用後，軟、硬件能配合。

　　他認為房屋是重中之重，應該成立「規劃地政房屋局」，將與房屋有關的政策局歸納一起，融會貫通。他指現時已有國安法及完善選舉制度，應該要有更長遠的規劃思路。至於會否支持林鄭月娥下屆繼續出任特首，唐英年說待有人宣佈參選後再評論，但認為她的優勢是經已做了一個任期，若連任，政策上有更大的連貫性。



　　本身是選委會當然委員的唐英年強調沒有意願參選特首，他昨日探訪中小企及公屋戶住，並非為選舉熱身，而是關心市民。

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