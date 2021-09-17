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﻿狂徒巴士櫈插釘 誤坐勢重創

2021-09-17 列印
■從椅背插入，留下釘頭。
﻿狂徒巴士櫈插釘 誤坐勢重創
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        繼年前有狂徒在巴士座墊上放針，有乘客前天在一輛13M九巴（觀塘至寶達循環線）上有駭人發現，一個座位的椅背凸出一支螺絲尖釘，若有人不慎挨下，背部勢受重創，小朋友或會後腦中招。九巴獲悉事件後報警。

　　涉事巴士座椅的相片曝光，相中清晰可見，一根長約八厘米的螺絲尖釘，從座椅頭枕位下方凸出，釘尖尖銳，若乘客不留神，背脊或被插中。



小朋友恐後腦重創

　　有網民嘩然，形容「如果係小朋友坐中個位就係後腦」。九巴回應指，只收到一宗相關報告。警方指該螺絲釘長約八厘米。

　　有網民在facebook群組「突發事故報料區」上載該「螺絲釘椅」相片，引起網民嬲嬲，有人斥放置的人「呢啲擺明係謀殺」、「如果一出事肯定會死人」；亦有人呼籲，日後乘巴士，一定要打醒十二分精神，「唔好見有位就坐落去！」
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