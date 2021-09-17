大如五毫子連日炎熱天氣後，昨日落大雨，雷電交加，將軍澳驚現落雹。不少市民把冰雹相上載網絡，每粒有五毫子般大小，隨着大雨密集落地，發出「啲啲㗳㗳」聲響。昨天中午過後，多區落大雨，將軍澳居民見到冰雹現象。網上多條短片可見，傾盆大雨中，夾雜五毫子大小的冰雹。有市民在尚德商場三樓露天地方拍到落雹，亦有坑口居民在文曲里公園的長者健身園地拍得大量冰雹落地。有將軍澳雍明苑居民指，雨勢頗大，但跟平時聲音不同，以為是頑童「扔冰落街」，查看後才知是冰雹，歷時約五分鐘。警方指出，未收到公眾求助報告。前天文台台長岑智明在社交平台發文指，「過去兩個鐘我果區雷暴不斷，原來仲有冰雹，可惜我自己見唔到」，又分享網民在將軍澳寶琳邨拍攝到的冰雹短片，可見一粒粒冰雹擊落在遊樂場地墊，提醒市民留意安全。天文台昨日近中午發出雷暴警告，下午一時許再發出局部地區大雨提示，指將軍澳的雨勢特別大，不足二十分鐘後，天文台接獲冰雹報告。天文台署理高級科學主任江偉解釋，落雹原因是大氣不穩定，加上昨早晴朗，「曬得比較熱」，致高溫觸發雷暴，產生強烈對流活動，由於雨區集中在將軍澳，令該區出現冰雹。他提醒市民在落雹期間應盡量留在安全位置，小心被擊中。堪輿學家麥玲玲指，落雹等反常天氣，多警示政治、經濟及民生等出現不穩定，建議政府要疏導民怨，股民投資要小心。