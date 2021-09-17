失業率回落至4.7%

疫情緩和，失業情況持續改善，失業率終跌穿百分之五。六月至八月失業率為百分之四點七，較上次回落零點三個百分點，創逾一年低位，連跌六個月，失業人數減少一萬零七百人，至十八萬七千七百人。勞工及福利局局長羅致光指勞工市場隨着經濟復甦繼續改善。去年疫情重創經濟，失業率自去年四月至六月升至百分之六，數字一直在此水平徘徊，至疫情逐步緩和，失業率至今年四至六月，才回落至百分之五。政府統計處昨天公佈，最新的失業率回落至百分之四點七，較五至七月的百分之五進一步下跌，失業人口約有十八萬七千七百人，約減少一萬零七百人，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業及運輸業有相對明顯的跌幅。就業不足跌至2.2%就業不足率方面，由五至七月的百分之二點四，下跌至六月至八的百分之二點二，人數由九萬二千三百人，減少至八萬六千二千人。羅致光表示，與消費及旅遊相關行業當中，零售業和住宿服務業的失業率較上次，分別下跌零點四和零點五個百分點、回落至百分之六點四和六點九。餐飲服務活動業的失業率則自今年年初以來，連續多次下跌後，維持在百分之八點六，建造業和運輸業的失業率出現明顯跌幅。他績指隨着經濟繼續復甦，勞工市場應會進一步改善。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量向傳媒指，因為經濟持續改善，社交距離慢慢放鬆，餐廳、零售情況已好轉得多。他又預計在未通關情況下，酒店及零售業表現難完全恢復至疫情前水平。大新銀行高級經濟師溫嘉煒預料未來數月消費券效應，會在零售和餐飲業就業情況反映，估計失業率到第四季會回落至百分之四點五以下。