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第三場國安講座 480公務員出席

2021-09-17 列印
第三場國安講座 480公務員出席
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　　公務員事務局為首長級及高級公務員舉辦一系列以「認識憲制秩序、維護國家安全」為主題的講座。繼首兩場講座先後於七月和八月完成後，最後一場講座昨日舉行，主題為「國家安全、《香港國安法》與完善選舉制度」。今次講座共有約四百八十名首長級及高級公務員出席。

  除了政府總部的現場講座外，部份參加者在中央圖書館演講廳透過視像形式參與。以「認識憲制秩序、維護國家安全」為主題的三場講座的參與者共約一千三百人次。



　　公務員事務局局長聶德權在講座致辭時，引述全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今年七月的重要講話指，只有築牢「一國」的安全底線，「兩制」才有更加充份的活力和空間，廣大香港市民的福祉和利益才能得到切實維護。

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