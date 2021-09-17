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新巴城巴聘車長 首批穿全新制服服務

2021-09-17 列印
新巴城巴聘車長 首批穿全新制服服務
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　　新巴城巴母公司匯達交通上月起推出招募計劃增聘巴士車長，首月即錄得逾六百五十人應徵，反應遠勝預期，首批車長本月六日完成訓練，穿上全新白色制服投入工作。

　　匯達交通人才及文化部主管黃偉業表示，是次招募計劃冀能改變巴士車長形象，指新車長的職責重大，每日要駕駛巴士穿梭香港街道，同時接觸上千計市民，是次計劃成功招攬了一班對工作充滿熱誠的車長，對公司轉型非常重要，希望是次計劃可改變巴士車長的形象。



　　過往新巴及城巴的車長，均各有自己公司的制服，新巴車長制服為淺藍色恤衫，而城巴則為直條恤衫。不過新一批車長將不分公司，身穿全新純白色的制服，並戴上印有城巴或新巴標誌的名牌。據悉，原有車長會繼續穿著原本的制服。

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