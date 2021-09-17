中央八項惠港青年措施 包括內地萬個實習機會

香港年輕人想打拼事業，內地機會無限。為促進港青融入國家發展大局，內地昨天推出八項惠港青措施，包括五年內向本港大學生等提供實習機會一萬個，同期亦有一萬個就業機會。中聯辦青年工作部部長張志華表示，這是中央送出的大禮包，期望港青抓緊機會。香港青年聯會聯同中聯辦工作部、民政事務局等舉行中央惠港青年措施宣講會，全國青聯推出八項措施優惠香港青年，幫助他們融入國家發展大局，涵蓋就業、創業、學業等多方面，包括「香港青年內地實習計劃」，對象為十八歲以上香港大專生、畢業不足兩年人士，以及在內地高校就讀的香港學生，五年內提供一萬個實習名額，職位包括國家機關、中央企業及中央金融單位等。支持100青年創業項目全國青聯亦容許本地或內地就讀的香港畢業生參加「千校萬崗」招聘會，為本港大學生提供「招聘專區」，希望五年內提供一萬個就業機會；全國青聯亦將推動本港青少年走進內地，讓十四至三十五歲的青年人可以申請到內地學校、企業、社區或鄉村交流，開拓眼界、增長見識。全國青聯又指，五年內會支持一百個青年人創業項目，提供一至十萬元資助不等；此外，將向本港青年開放多個比賽，包括涉及創科的「挑戰盃」、晶片科技的「逐夢盃」等。張志華表示，中央推出一系列惠港青年措施，是送出大禮包，充份體現中央對香港青年的關心及支持，期望港青抓緊機會。他形容港青熟悉兩文三語，擁廣闊國際視野，思維活躍、創新能力強，只要將個人發展匯入「香港夢」、「中國夢」，一定能展現新作為、開闢新天地。全國青聯秘書長劉愛平強調，全球發展的最大機遇在中國，香港發展最大機遇在內地，形容「蘇州過後無艇搭」。