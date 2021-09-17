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教大國安教育列必修

2021-09-17 列印
　　教育大學表示，由本學年起，國安法及國家安全教育已列入必修的通識課程中，以研討會、講座等方式教授。主修教育的學生，亦會透過必修科目，了解教師專業操守、師德及國家安全教育在學校的推行。

　　教大又強調，課程一直涵蓋《基本法》教育，而國家安全涵蓋的範圍相當之多，除政治和國土安全、亦包括文化安全、網絡安全及生態安全等方面，與市民生活息息相關。



　　浸大、理大、嶺大等多家大學早前已公佈推行國安教育，其中浸大要求本學年起入讀的本科生，完成「國安法教育」課程，並須通過測驗，成績分為及格與否，而有關安排屬畢業要求。

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