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美股中段跌205點

2021-09-17 列印
　　美國零售銷售意外上升，一度利好美股表現，但升勢瞬間化為烏有，杜指中段報三四六○九點，跌二百零五點；納指則報一五○七一點，跌八十九點。滙控美國預託證券價格見三十九點六港元，跌零點四港元；騰訊則見四百五十三點四八港元，升二點四八港元。



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