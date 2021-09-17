  • 2021年9月17日 星期五
  • 33º
  • 64%
熱門： 將軍澳冰雹打針優惠吳志森疫苗

日報新聞 > 港聞

總商會第五輪抽獎谷針 送逾520萬元禮品

2021-09-17 列印
■香港總商會第五輪「香港做得到！幸運大抽獎」，合共送出一千○三份禮品。
Previous Next

　　香港總商會昨天舉行第五輪「香港做得到！幸運大抽獎」鼓勵打針，合共送出一千○三份禮品，包括港鐵全年車票、置地廣場購物禮券等，總值逾五百二十萬港元。

　　第五輪抽獎，由尚乘慈善基金會總裁唐偉章博士主持，隨機抽出一千○三位得獎者，獎品包括約值一百六十萬元的港鐵全年車票、總值九十五萬元的置地廣場購物禮券、總值近四十二萬元的英皇戲院電影禮券；尚乘慈善基金會亦有贊助五百八十份酒店住宿套票。所有幸運兒將收到短訊通知中獎。總商會稍後還有兩輪抽獎，下輪抽獎日期為下周四，獎品包括兩部平治房車等。



　　此外，機管局贊助五萬張機票，由國泰航空及HK Express以抽獎活動送予完成接種新冠疫苗的香港居民。活動昨早十時起至本月三十日接受登記。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd