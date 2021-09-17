﻿馬會取消14人會籍﻿ ﻿包括黎智英李柱銘﻿

香港賽馬會於本月二日發出通告，表示已終止十四名人士之會籍，包括黎智英、李柱銘及何俊仁等人，即時生效。有關通告由會員，市場策略及品牌事務執行總監名義發出，香港賽馬會發言人回覆本報查詢指，基於個人私隱的考慮，馬會一貫不會就個別人士的會籍問題作任何評論，或提供任何有關個別會員的資料。馬會強調，備有一套完善的會章，並一直嚴格遵照會章所列明的條文及程序處理會籍事宜，而各項規定適用於所有會員。目前在赤柱監獄服刑的黎智英，早前因三宗未經批准集結罪判囚二十個月，黎智英另涉及違反《香港國安法》及欺詐等案件等候聆訊。何俊仁因「八·一八」、「八·三一」、「十·一」及「十·二十」以及「六·四」共五宗明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪判囚十八個月。至於現年八十二歲的民主黨創辦人李柱銘，則於本年四月，因於前年八月十八日民陣在維園舉行的「流水式集會」，被裁定參與未經批准集結罪，被判入獄十一個月，緩刑兩年。據悉，該會高級會所會對觸犯罪行被定罪的會員，採取取消會籍行動。