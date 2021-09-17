  • 2021年9月17日 星期五
  • 33º
  • 64%
熱門： 將軍澳冰雹打針優惠吳志森疫苗

日報新聞 > 港聞

陳志全涉初選案准保釋

2021-09-17 列印
陳志全涉初選案准保釋
Previous Next

　　民主派四十七人參與去年七月中「35+初選」，包括初選發起人港大法律學院前副教授戴耀廷等，被控涉嫌串謀顛覆國家政權，其中僅十三人獲准保釋。「慢必」陳志全（見圖）昨早在高等法院申請保釋，《國安法》指定法官杜麗冰聽畢雙方陳詞後指，有充足理由相信，陳不會繼續實施危害國家安全行為，批准他保釋，書面理由擇日公佈。陳志全聞訊，表現興奮激動。

　　陳志全的保釋條件包括以十萬元現金擔保，伴侶程先生、黨友袁彌明及一名餐廳東主各十萬元人事擔保，每星期到北角警署報到四次；任何人不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為危害國家安全的言論，任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為；不得離港；交出所有旅遊證件包括BNO；及遵守晚十一至朝七的宵禁令等。



　　此外，初選案中，已獲准保釋被告包括鄭達鴻、楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、柯耀林、李予信、鄒家成及余慧明。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd