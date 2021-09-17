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鍾南山團隊 精確描繪Delta傳播鏈

2021-09-17 列印
　　Delta變種新冠病毒肆虐全球。中國工程院院士鍾南山團隊，針對今年五月底由Delta引發的廣州本地疫情，首次在全球範圍內精確描繪Delta傳播的完整傳播鏈，發現Delta具有潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高等特點。

　　團隊指出，該次廣州疫情的病毒傳播途徑，其中近三成一患者通過用餐傳播，其次約三成是家庭接觸、近兩成為包括工作和社交接觸在內的其他傳播途徑。Delta的中位潛伏期只有四點七天，明顯短於野生病毒株的六點三天，更可在十天內傳播四代。



　　同時，Delta感染者的病毒載量顯著升高，其核酸轉陰的時間亦明顯延長。在六十歲及以上年長患者中，Delta較野生株的危重症風險高一點四五倍。

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