﻿教局改全日面授課指引﻿ ﻿未成年學生僅須打一針﻿

衞生防護中心轄下科學委員會前天建議，十二至十七歲青少年只需打一針復必泰新冠疫苗。教育局昨更改全日面授課指引，未成年學生有七成接種一針復必泰已達標，而成年學生及教職員仍要接種兩劑。中學校長會估計，會有更多學校申請個別年級恢復全日面授。但有專家認為若要離港留學，可考慮在港打第二針。教育局向全港學校發信，指考慮科學委員會的建議後，更新全日面授課堂及相關活動的安排，已最少接種一針並超過十四天的十二至十七歲學生達到全校學生人數的七成，亦符合恢復全日面授條件。十八歲或以上學生及教職員要接種兩針滿十四天的要求不變。教育局指，學生年齡以學校遞交申請時為界限，其後剛滿十八歲的學生，雖暫未接種第二針，但在全校或個別級別全日面授課堂當日仍作有效人數計算。局方亦鼓勵他們盡快接種第二針。至於進行半天面授課堂的學校，安排非學術性的課外活動的條件，亦改為十二至十七歲學生接種最少一劑疫苗並超過十四天。教育局局長楊潤雄表示，至今收到十一間中學，申請在師生新冠疫苗接種率達七成的級別，恢復全日面授課堂。中學校長會主席連鎮邦認為，專家委員會的最新建議有助減少家長及學生對疫苗副作用的憂慮，但接種步伐不一，低年級如中一級別接種率會較低，亦要視乎家長配合程度。連鎮邦又稱一些要除口罩才可進行的課外活動，如樂器練習，即使已打兩劑疫苗，學校亦按照校本情況未有放寬；至於水運會和陸運會，就必須打齊兩針才可參加。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，要彈性處理青少年的接種劑數問題，如在本港讀書，打一針便可以，但如要去外地留學可考慮打第二針，但即使不打兩針亦可以，屬個人取態。呼吸系統專科醫生梁子超亦建議，若青少年要離港留學或本身有嚴重基礎疾病，應該繼續打第二針復必泰。