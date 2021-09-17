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助少數族裔返港 政黨倡增檢疫房間

2021-09-17 列印
　　新冠疫情下，有部份少數族裔居民目前仍滯留在印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉等地，在政府檢疫安排措施下，仍然難以返港。民建聯少數族裔委員會昨日與政務司司長李家超會晤，建議增加指定檢疫酒店房間數目，讓這些少數族裔人士可在安全及有序情況下返港。

　　有少數族裔社團代表指出，自從今年四月香港禁止一些高風險地區航班抵港後，已收到逾千宗滯留在當地的香港居民求助個案。他們為家人預訂檢疫酒店均出現困難，全部房間於九月已被預訂，有些更是十一月初才有空房；期望政府考慮增加檢疫酒店房間數目，以便作出適當的支援。



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