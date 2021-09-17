李慧詩退居二線 將專注學業

李慧詩與隊友直至昨晨一時許才步出機場禁區（見圖）。李慧詩指在凱林賽，沒有預料會被一眾對手「夾埋」進攻，指當時有些失策。她今年在奧運與全運接力出賽，認為奧運的氣氛比較緊張，而全運會的心態就較輕鬆，但都滿意這兩個比賽的成績。
她指出，每一屆奧運都感受香港市民的支持，與她一起成長，經歷高高低低，無論將來以甚麼身份代表香港，都會繼續努力，希望大家對未來充滿希望。
繼年前有狂徒在巴士座墊上放針，有乘客前天在一輛13M九巴（觀塘至寶達循環線）上有駭人發現，一個座位的椅背凸出一支螺絲尖釘，若有人不慎挨下，背部勢受重創，小朋友或會後腦中招。九巴獲悉事件後報警。 涉事巴...
2021-09-17
中國地震台網測定，四川瀘州市瀘縣在昨日凌晨四時三十三分，發生六級地震，震源深度十公里。及後再現2.8級餘震，成都、重慶等多地，震感明顯。 距離震中最近的福集鎮草壩村有房屋倒塌。截至昨早八時半，死亡人數...
2021-09-17
日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子公主二〇一七年與未婚夫小室圭訂婚，大喜之日卻一再延後，早前終於傳出將在年底前完婚。日媒指，真子打算最快十月與小室圭結婚，而目前人在美國的小室準備本月底返回日本，這是他相隔三年返國。 日本放送協會（NHK）報道，有關二十九歲的真子與同齡的小室可能於下月結婚一事，掌管皇室事務的宮內廳正在籌備。預料真子在小室返國後，兩人將召開記者會報告婚事。 報道引述相關人士說，小室今年七月參加美國紐約州司法考試，預料會考上，內定在紐約州的法律事務所工作。NHK早前報道，相關考試預定今年十二月中旬前放榜。 報道更指，有關真子與小圭的婚事，因考慮到民眾批評小室母親的金...
2021-09-17
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，沙田第一城50座低層H室，面積304方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價585萬元，減價17萬元，以568萬元沽出...
2021-09-17
美國零售銷售意外上升，一度利好美股表現，杜指周四早段漲逾百點，但升勢瞬間化為烏有，市場擔心聯儲局提早縮買債，能源及重磅科網股受壓，杜指曾倒跌274點報34540點；納指跌114點報15047點；標指跌...
2021-09-17
月初代表英格蘭出戰世界盃外圍賽期間，中鋒班福特從射手哈利卡尼身上獲益良多。他效力的列斯聯上場英超淨吞利物浦三蛋也好，個人表現仍獲對方領隊高普讚賞，今晚聯賽造訪傷兵滿營的紐卡素，勢與去季曾射破喜鵲大門的新拍檔丹尼爾占士合力攻堅，領軍打開本季英超勝利之門，客勝去馬。 （Now621台周六凌晨3:00直播） 班福特早前世盃外主場4:0大勝安道爾，取得首頂三獅喼帽，近日透露在英軍訓練期間，從首席射手哈利卡尼身上學到很多東西：「我很仰慕哈利卡尼，他是世上最佳前鋒，和他訓練一小時就知道其水平有多高，通過觀察就有所得着。」 班福特：卡尼身上學到嘢 上輪英超列斯聯主場0:3慘敗給紅軍，班福...
2021-09-17
今次Apple發布會最令人意外的，是原先估計下月方會弓發布的一對iPad孖寶竟然打頭陣亮相，包括備受期待的第6代iPad mini，且一如傳聞，繼iPad Pro及iPad Air 4後改用全熒幕設計...
2021-09-15
全城觸目嘅《培生擂台：無敵盃We Are Champs 2021》明天舉行，決戰前夕，林作和教練向柏榮公開投訴鍾培生不停搬龍門打茅波，就拳手裝備、休息時間等問題，由口頭協議到合約條文改完又改，好混亂，...
2021-09-17
昨天滂沱大雨，雷電交加，一對夫婦在西貢海面扒獨木舟，丈夫落水後遭雷電擊中，救起後返魂乏術。事發地點附近海面早前亦發生意外，一名男子偕數名友人游水，疑期間遇溺，被救起後證實死亡。同類戶外事故，近期不斷發生，例如交銀一名董事疑於酷熱天氣下獨自去行山，至今失蹤多天。以上個案都有一個共同點，就是天氣比較極端，不是炎熱就是風雲變幻，其實都不適宜上山下海，一旦遇事，事主往往孤立無援，外界也難以救助。 現今天氣變化較極端，由此而觸發的事故，也往往出乎人們意料之外，所以大家到戶外活動時，特別要提高安全意識，首先要留意天文台的天氣預測，特別是警告，一旦發出，最好取消到戶外活動的計劃，或更改路...
2021-09-17
練馬師沈集成申請替「駿益善」在配備中加入交叉鼻箍。受薪董事小組昨日就此事向他作出查詢。「駿益善」於三月二十一日勝出同場同程賽事時佩戴眼罩及環形口銜鐵出賽。 沈集成解釋，他在「駿益善」的晨操策騎員建議下，於今季開始時曾在操練中為此駒戴上交叉鼻箍。他認為此駒在佩戴這項配備後，操練時走勢更為穩定，因此他於九月十日的試閘中為牠戴上交叉鼻箍。此駒當日在田泰安策騎下進行試閘，表現令沈集成滿意。而田泰安亦確認「駿益善」在該次試閘中表現令人滿意。 小組經考慮後批准「駿益善」更改配備，因此該駒將於上述賽事中佩戴眼罩、交叉鼻箍及環形口銜鐵上陣。 另外，受薪董事小組接獲南非國家賽馬協會的書面證明...
2021-09-17