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李慧詩退居二線 將專注學業

2021-09-17 列印
李慧詩退居二線 將專注學業
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　　港隊單車隊在第十四屆全國運動會，獲一金兩銅，其中奪得一金一銅的「牛下女車神」李慧詩前晚凱旋回港，她感謝港人一路的陪伴和支持，回港後會先休息，未來會專注學業，協助單車女子隊成長，為來屆的亞運會做好準備。

　　李慧詩與隊友直至昨晨一時許才步出機場禁區（見圖）。李慧詩指在凱林賽，沒有預料會被一眾對手「夾埋」進攻，指當時有些失策。她今年在奧運與全運接力出賽，認為奧運的氣氛比較緊張，而全運會的心態就較輕鬆，但都滿意這兩個比賽的成績。



　　她指出，每一屆奧運都感受香港市民的支持，與她一起成長，經歷高高低低，無論將來以甚麼身份代表香港，都會繼續努力，希望大家對未來充滿希望。

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