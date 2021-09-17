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荃灣法院大樓下月重新投入運作

2021-09-17 列印
　　司法機構公佈，荃灣法院大樓下月重新投入運作。重用的荃灣法院大樓，將用於處理區域法院涉及人數不多的案件，騰出灣仔法院大樓，集中處理社會事件相關案件。荃灣法院共有四個小型法庭，每庭可處理最多五名被告，容納三十五名法律代表及旁聽人士。

　　司法機構於去年中開始籌劃重用荃灣法院大樓，改裝工程二千九百萬元，今年八月竣工。



　　司法機構表示，截至今年七月底，各級法院接獲超過一千九百宗社會事件相關案件，近一千四百宗已結案，並預期大部份裁判法院相關案件，可於今年底結案，目前挑戰集中於區域法院相關案件。截至七月底，區院三百宗相關刑事案中，二百五十宗仍在處理。

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