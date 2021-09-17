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女兒先天殘疾非求情理由 男子兩度持氣槍行劫囚八年八月

2021-09-17 列印
■案件在高等法院判決。
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　　五十三歲無業漢在去年二月初，四日內兩度持氣槍到新蒲崗及葵涌廣場店舖內行劫，共劫去三萬多元財物，早前承認兩項搶劫罪。高等法院法官杜麗冰指即使被告女兒先天殘疾，面對財政壓力亦不成犯案理由，如能以此開脫會天下大亂，終判囚八年八個月。

　　杜官判刑指出，被告陶奇石兩次均乘女東主及女店員獨留店內時犯案，手持氣槍指向對方，並用索帶捆綁手腳，雖無造成傷亡，惟情緒傷害難以估量，尤其是當事主在經營商店時遇上如此可怕的事。杜官續指根據案例，持仿製火槍行劫須判刑阻嚇，因為遇事時事主難辨真偽，會造成恐慌。



　　杜官又提到被告戴假髮、帶膠索帶，顯示犯案有計劃，即使被告女兒先天殘疾，面對龐大財政壓力亦不足掛齒，因為人人均有自己壓力所在，如能以此開脫，則會天下大亂。

　　杜官終以十年為各控罪量刑起點，認罪扣減三分之一，其中兩年分期執行，共囚八年八個月。

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