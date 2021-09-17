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「逸群」跨部門海上演習 加強水警應變力

2021-09-17 列印
■警方進行代號為「逸群」的跨部門大型海上演習。
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　　警方昨日在堅尼地城對開海面，進行代號為「逸群」的跨部門大型海上演習，以加強水警人員在處理海上重大事故的應變及協作能力。警務處聯同消防處、政府飛行服務隊及海事處共派出超過二百名人員參與。演習模擬一艘載客渡輪，在航程途中被一艘快艇撞擊，導致船上多人受傷及船身傾側入水。在水警人員和各政府部門的良好協調下，迅速將所有傷者及受影響人士運載到附近碼頭。警方會繼續與各政府部門定期進行跨部門演習，加強協作能力。



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